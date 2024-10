Mini PC (Intel, 16/512GB, Windows 11) a 149€ con questo coupon

Ti bastano solo 149 euro per mettere un Mini PC versatile e affidabile. È il caso di Blackview MP60, protagonista oggi di un’offerta su Amazon davvero imperdibile. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon sconto dedicato. Le dimensioni sono davvero compatte: 12,8×12,8×5,2 centimetri.

Blackview MP60: specifiche e caratteristiche del Mini PC

Se vuoi conoscere ogni dettaglio relativo al comparto hardware in dotazione, fai un salto sulla scheda del prodotto, qui sotto riportiamo le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate. Per quanto riguarda invece il sistema operativo, quello preinstallato è Windows 11 con licenza Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti.

Processore Intel Celeron N5095 con CPU Intel UHD Graphics 450;

16 GB di RAM DDR4 e SSD M.2 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi, Bluetooth ed Ethernet;

porte USB 3.0 e 2.0 Type-A, jack audio;

due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

Per poter acquistare Blackview MP60 al prezzo di soli 149 euro non devi far altro che attivare il coupon che trovi nella pagina dedicata sull’e-commerce. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne ora. La confezione include l’adattatore per l’alimentazione, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo, il manuale utente e un cavo HDMI.

Il Mini PC è spedito attraverso la rete logistica di Amazon, così da assicurare il massimo dell’affidabilità durante il trasporto. Se lo ordini subito, lo potrai mettere sulla tua scrivania già entro pochi giorni, ricevendolo a casa con la consegna gratuita.