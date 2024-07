Mini PC (Intel, 8/256GB, Wi-Fi 6) a 159€: è NiPoGi GK3 Plus

NiPoGi GK3 Plus al prezzo di soli 159 euro è l’affare di oggi se stai cercando il tuo nuovo Mini PC. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla produttività, allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Non lasciarti sfuggire l’offerta in corso su Amazon.

NiPoGi GK3 Plus: le specifiche del Mini PC

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione, per capire cosa lo rende un computer desktop a tutti gli effetti, nonostante le dimensioni estremamente compatte del case. Per quanto riguarda le configurazioni multi-monitor, è possibile collegare fino a un massimo di tre schermi in contemporanea con supporto alla risoluzione 4K. Per altri dettagli, consultare la descrizione completa.

Processore Intel N97 con GPU Intel UHD Graphics;

8 GB di RAM DDR4 e SSD da 256 GB (espandibile fino a 4 TB);

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

Ethernet, due uscite video HDMI e una VGA, porte USB 3.0 e 2.0, jack audio.

Al prezzo finale di soli 159 euro, grazie allo sconto di 40 euro applicato in automatico, NiPoGi GK3 Plus è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania. Non è tutto: se hai intenzione di acquistarne due, con il codice promozionale 8A5YMIPD che trovi nella scheda del prodotto, puoi tagliare la spesa di un ulteriore 5%.

La confezione include, oltre al Mini PC, anche l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale utente e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor. Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua già entro un paio di giorni con la spedizione gratuita curata da Amazon.