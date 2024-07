Mini PC (Intel, 8GB+128GB) a 99,99€ per i Prime Day (-33%)

Amazon lancia un’ottima offerta su questo Mini PC del marchio BMAX con processore Intel, 8GB di RAM e memoria eMMC da 128GB. Il prezzo per i Prime Day 2024, valido fino a domani, è di soli 99,99 euro invece di 149,99. Per usufruire della promozione devi essere un utente Amazon Prime.

La scheda tecnica del Mini PC in offerta a meno di 100 euro

Il BMAX è equipaggiato con processore Intel Intel Celeron N4000, con una cache da 4 MB e una frequenza base di 1,1 GHz che può raggiungere fino a 2,6 GHz in modalità burst. Arriva a casa con Windows 11 preinstallato, 8GB di RAM DDR4 e 128GB di memoria eMMC.

Il mini PC è così compatto che può essere facilmente trasportato in una tasca o in una borsa, ideale per viaggi e spostamenti di lavoro. Il design include una ventola di raffreddamento silenziosa ed efficace, che assicura un funzionamento fluido e prestazioni multitasking rapide.

Dotato di WiFi Dual-band e Bluetooth 4.2, le interfacce includono 2 porte USB 3.0 (con velocità di lettura fino a 100 m/s), 1 porta HDMI, 1 porta di alimentazione CC e 1 porta RJ45.

Una soluzione versatile se stai cercando un PC compatto, facile da trasportare e senza rinunciare alle prestazioni. Acquistalo adesso a soli 99,99 euro.