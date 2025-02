Mini PC con Intel N150 (NiPoGi E2): solo 169€ col coupon Amazon

Dal design compatto e potente nelle prestazioni, NiPoGi E2 un Mini PC con CPU di ultima generazione, oggi in forte sconto su Amazon. È perfetto per la scrivania di chi cerca un computer adatto a gestire la produttività quotidiana, lo studio, la navigazione online o l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Per approfittarne e acquistarlo al prezzo stracciato di 169 euro non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Le caratteristiche di NiPoGi E2, il Mini PC per tutti

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti non appena rilasciati. Di seguito diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti in dotazione, rimandando alla descrizione completa per altri dettagli.

Processore Intel N150 con chip grafico Intel UHD;

16 GB di RAM DDR4 e SSD M.2 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth ed Ethernet;

due porte USB 3.2 Type-A, due USB 2.0 Type-A, jack audio;

uscite HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 con supporto alla risoluzione 4K.

Attiva il coupon e acquista NiPoGi E3 al prezzo stracciato di soli 169 euro. Non lasciarti sfuggire il forte sconto disponibile in questo momento sull’e-commerce. Se vuoi comprarne due, con il codice promozionale OUKAR9IQ che trovi nella scheda hai diritto a un ulteriore -5%.

Se lo ordini adesso arriverà da te entro domani con la consegna gratuita, spedito da Amazon. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, un cavo HDMI e il manuale utente con le informazioni di base.