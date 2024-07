Mini PC Lenovo a 109 euro: il ricondizionato GARANTITO su Amazon

Questo Mini PC Lenovo ricondizionato disponibile su Amazon, in condizioni perfette pari al nuovo, è un vero affare: lo paghi solo 109 euro con spedizione Prime e ti porti a casa un PC pronto all’uso e già completo di tutto, incluso il sistema operativo Windows 10 e la suite Libre Office.

La scheda tecnica del Mini PC Lenovo Ricondizionato

Il Mini PC Lenovo in questione è dotato di un processore Intel Core i5 che può raggiungere una frequenza fino a 3,00 GHz inserito all’interno di un case dalle dimensioni ridotte che lo rende ideale per spazi ristretti o per gli amanti dello stile minimal.

Al fianco del processore ecco 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB che offrono insieme una velocità di accesso ai dati e di avvio del sistema notevolmente superiori. Le porte a disposizione includono invece VGA, USB 3.0, USB 2.0, audio, LAN e Display Port, mentre per la connettività è garantito in omaggio un adattatore WiFi USB.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 a 64 bit insieme a Libre Office, una suite di produttività gratuita e completa per tutte le tue necessità di ufficio. Il PC viene fornito con un bollino di garanzia anti manomissione che ha valenza legale.

Una soluzione pronta all’uso ideale per chi cerca affidabilità, sicurezza e prestazioni in un formato compatto: acquista adesso il Mini PC Lenovo ricondizionato a 109 euro.