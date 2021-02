Mini PC Minis Forum: Intel Core i3 e 16/512GB a prezzo WOW

Oggi vi riportiamo un’offerta da cogliere semplicemente al volo su Amazon. Questa riguarda un mini PC dalle caratteristiche a dir poco eccezionali: il Minis Forum con Intel Core i3-1005G1. Si tratta di computer ad altissime prestazioni, contenuto in uno spazio ridotto all’osso. Tuttavia il punto di forza di questo prodotto sta nell’espandibilità e nel prezzo dato che oggi può essere vostro a soli 399,49 euro invece dei consueti 469,99 euro.

Mini PC Minis Forum dalle ottime qualità tecniche: le caratteristiche principali

Partendo dalla scheda tecnica il processore, come suggerito in apertura, è un Intel Core i3-1005G1, una CPU quad-core in grado di raggiungere un clock di ben 3,4GHz. Ad accompagnarlo ci pensano ben 16GB di memoria RAM DDR4. La memoria oltre a godere di una configurazione dual-channel, è inserita in due slot SODIMM che permettono di sostituirla ed espanderla per un massimo di 32GB. Non mancano poi 512 GB di SSD espandibili e una scheda grafica Intel UHD.

Anche dal punto di vista della connettività il mini PC sorprende. Troviamo ben due uscite HDMI, che insieme alla porta USB Type-C permettono configurazioni desktop a 3 monitor. Sono presenti inoltre ben 4 porte USB (due 3.0 e due 2.0), una delle quali con funzioni di ricarica rapida anche quando il PC rimane spento. Non una, ma ben due porte RJ45 che permettono di convogliare il traffico dati da due diverse connessioni via cavo. Non manca infine il supporto all’ultimo protocollo per la connessione senza fili, il Wi-Fi 6, oltre che il Bluetooth 5.1.

Ad un prezzo di 399,49 euro su Amazon, con uno sconto di ben 70,50 euro sul prezzo di listino, è un affare da non perdere anche perché troverete preinstallato Windows 10 Pro e il supporto a Linux.