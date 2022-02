Mini PC: questo MOSTRO è al PREZZO MINIMO STORICO

È “Mini” solo nella forma: MinisForum Elitemini HM80 rientra nella categoria Mini PC, ma il comparto hardware in dotazione è in grado di sprigionare una potenza di calcolo senza compromesso. Adatto anche alla produttività più spinta, oggi è proposto al prezzo minimo storico su Amazon. Una vera occasione per i professionisti alle prese con il lavoro da casa in smart working o in ufficio.

MinisForum Elitemini HM80: non chiamatelo “Mini” (offerta lampo)

Sono queste le specifiche tecniche che lo rendono un top di gamma assoluto: CPU AMD Ryzen 7 4800U, GPU AMD Radeon Graphics, 32 GB di RAM DDR4, SSD PCIe da 512 GB, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB 3.0 Type-A, USB-C, HDMI, DisplayPort, Ethernet e molto altro ancora. Garantito il supporto per l'output video a risoluzione 4K, anche in contemporanea a più schermi. Altre informazioni nella descrizione completa.

Tra le altre caratteristiche la possibilità di passare senza alcuna spesa aggiuntiva a Windows 11. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Nelle immagini allegate è possibile osservare il design, compatto ed elegante.

Oggi hai la possibilità di allungare le mani su MinisForum Elitemini HM80 al prezzo finale di 815,99 euro invece di 949,99 euro come da listino. Un Mini PC che batte un computer desktop tradizionale sul fronte delle prestazioni, con un form factor ridotto al minimo per togliere di mezzo il problema dell'ingombro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita offerta da Amazon.