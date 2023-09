Mini PC NiPoGi: prestazioni elevate ad un prezzo RIDICOLO

Se stai cercando un mini PC di alta qualità che possa soddisfare tutte le tue esigenze informatiche, allora il NiPoGi AM02 è la soluzione perfetta per te. Con un coupon sconto di 120 euro disponibile su Amazon, questo eccezionale dispositivo offre prestazioni straordinarie e una serie di funzionalità avanzate che lo rendono un acquisto irresistibile al prezzo speciale di soli 299,00 euro.

Mini PC NiPoGi: questa occasione può terminare da un momento all’altro

Il NiPoGi AM02 è alimentato da una CPU AMD Ryzen 7 3750H con una frequenza di clock che va da 2,3 GHz a 4 GHz e 4 MB di cache. Questo, abbinato alla grafica Radeon RX Vega 10, offre prestazioni di alto livello per una vasta gamma di scenari, tra cui gaming, lavoro d’ufficio, multimedia, server miniaturizzati, istruzione e segnaletica digitale. Inoltre, viene preinstallato con il nuovissimo sistema operativo Windows 11 Pro, garantendo un’esperienza utente moderna e intuitiva.

Con 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB) e un SSD SATA da 512 GB, il NiPoGi AM02 offre un ampio spazio di archiviazione e prestazioni veloci. Questo mini PC è incredibilmente leggero e portatile, rendendolo il compagno perfetto per giochi, attività quotidiane, e-mail e navigazione. È la soluzione ideale per chi cerca un equilibrio tra potenza e portabilità.

Grazie alla scheda grafica Radeon RX Vega 10 integrata, il NiPoGi AM02 supporta l’uscita Dual Display con due monitor 4K a 60 Hz tramite HDMI e DisplayPort. Ciò ti consente di gestire il multitasking senza sforzo, con la possibilità di riprodurre video in streaming 4K, modificare contenuti multimediali, lavorare da casa o completare compiti scolastici. Le prestazioni grafiche, sonore e generali sono semplicemente incredibili.

Questo mini PC è progettato per soddisfare tutte le tue esigenze di connettività. Dispone di una porta RJ-45 LAN Gigabit Ethernet per trasferimenti file ultra veloci e supporta anche la connettività wireless Wi-Fi 802.11ac dual-band da 2,4 e 5 GHz, offrendo velocità fino a 1300 Mbps su 5 GHz. Ciò garantisce un’esperienza Internet più veloce per la navigazione, lo streaming e il gioco.

Il NiPoGi AM02 è il mini PC completo e potente che migliorerà il tuo spazio di lavoro. La serie AMD Ryzen con grafica Radeon offre prestazioni affidabili per il tuo business. È facile da configurare e configurare e supporta funzionalità come Auto Power On, PXT Boot, WOL e RTC Boot. Inoltre, NiPoGi offre supporto tecnico a vita, 1 anno di garanzia senza problemi e un servizio clienti disponibile 24 ore su 24.

In conclusione, se stai cercando un mini PC di alta qualità con prestazioni eccezionali, spazio di archiviazione generoso e un set completo di funzionalità, il NiPoGi AM02 è la scelta perfetta. Approfitta subito del coupon sconto di 120 euro su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 299,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.