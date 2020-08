Un mini PC a poco più di 100€ su Amazon, per poco

Un mini PC con CPU quad core, 4GB di RAM e 64GB di storage interno e dimensioni che ti consentiranno di portarlo sempre con te. Solo per poche ore ancora, puoi pagarlo appena 110,49€ su Amazon, almeno fino ad esaurimento scorte.

Un mini PC per ogni esigenza

Portabilità e mancanza di spazio. Essenzialmente, un PC di questo tipo lo si acquista per svolgere operazioni quotidiane come la navigazione su Internet, l’invio di email e la creazione di documenti.

Grazie al suo particolare design compatto, un mini computer come quello in sconto si può portare con estrema facilità da casa all’ufficio e viceversa. Non solo, si può collegare praticamente a qualsiasi monitor sia dotato di ingresso HDMI, inclusi ovviamente i televisori.

Dotato del sistema operativo Windows 10, non mancano – oltre all’uscita HDMI – anche una porta VGA, un ingresso USB 3.0 e due di tipo 2.0, il WiFi (dual band) ed il Bluetooth.

Di seguito, il riassunto dell’offerta Amazon: