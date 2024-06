Mini PC in offerta: CPU Intel, 16/512GB, W11Pro, RGB

Ti basta attivare il coupon per ottenere lo sconto su Amazon e acquistare ACEMAGIC AK1 Plus a un prezzo davvero conveniente. I punti di forza del Mini PC sono un comparto hardware di tutto rispetto, adatto anche alla produttività, un design unico per la sua categoria e dimensioni estremamente compatte.

ACEMAGIC AK1 Plus: le specifiche del Mini PC

Si può contare sul sistema operativo Windows 11 Pro con licenza ufficiale e preinstallato. Di seguito riportiamo un elenco con le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandando alla descrizione completa per altri dettagli.

processore Intel N95 con GPU ‎Intel UHD Graphics;

16 GB di RAM DDR4;

SSD da 512 GB (espandibile fino a 2 TB);

Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2;

slot Ethernet, due HDMI (con supporto 4K), due USB 3.0 Type-A, due USB 2.0 Type-A e jack audio.

Il comparto hardware è racchiuso in un case compatto con dimensioni 12,8×12,8×5,3 centimetri e sistema di illuminazione RGB come visibile in queste immagini (per altre visitare la scheda del prodotto).

Al prezzo finale di soli 189 euro, grazie allo sconto di oggi proposto su Amazon, il Mini PC di ACEMAGIC (modello AK1 Plus) è un ottimo affare da mettere sulla scrivania. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Se lo ordini subito, entro un paio di giorni potrai metterlo sulla tua scrivania. Lo riceverai direttamente a casa con la consegna gratuita, potendo contare sull’affidabilità di Amazon che si occuperà della spedizione. Vuoi saperne di più? Leggi alcune delle recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi l’ha già acquistato: il voto medio assegnato è molto alto, pari a 4,5 stelle su 5.