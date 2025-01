Mini PC in offerta a soli 139€ con CPU Intel: è NiPoGi AK1 PLUS

NiPoGi AK1 PLUS al prezzo stracciato di soli 139 euro è un must have se stai cercando il tuo nuovo Mini PC. Ha in dotazione caratteristiche adatte alla produttività, ma non solo, è perfetto anche per la navigazione online e lo streaming dei contenuti multimediali. Grazie all’offerta a tempo disponibile in questo momento su Amazon lo puoi acquistare approfittando di un forte risparmio.

Il Mini PC di NiPoGi al suo prezzo minimo storico

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate nel suo case compatto e dal design elegante. Sulla scrivania occupa solo 12,8×12,8×5,2 centimetri, mentre il peso si attesta a 391 grammi, così da poterlo facilmente trasportare ovunque, per collegarlo in un attimo a qualsiasi monitor o televisore. Trovi altri dettagli nella pagina dedicata.

Processore Intel N95 con GPU Intel UHD Graphics;

8 GB di RAM DDR4;

SSD M.2 da 256 GB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet;

tre porte USB 3.0, due USB 2.0 e jack audio;

due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

La confezione include l’alimentatore, il manuale utente, un cavo HDMI e il supporto VESA per chi desidera montarlo dietro allo schermo. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani con la spedizione gestita da Amazon e la consegna gratuita.

Approfitta del forte sconto e acquista il Mini PC di NiPoGi (modello AK1 Plus) al prezzo stracciato di soli 139 euro. Trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro. Se sei interessato ti consigliamo di metterlo subito nel carrello per non perdere l’occasione.