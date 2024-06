Mini PC piccolissimo con Intel, 8GB DDR5, SSD 256GB e W11 a 149€ (-25%)

Un piccolo PC Desktop per il lavoro da ufficio, lo studio o l’intrattenimento. Questo Mini PC è davvero perfetto e puoi acquistarlo al prezzo bassissimo di 149 euro grazie allo sconto del 25% attivo su Amazon.

La scheda tecnica del Mini PC in offerta a 149 euro

A questo Mini PC non manca davvero niente: adatto per una varietà di scopi è equipaggiato con un processore Intel Alder Lake-N95 di 12ª generazione affiancato da 8GB di memoria LPDDR5 e un’unità SSD SATA da 256 GB per darti ampia velocità di trasferimento dati elevate e una buona capacità di archiviazione.

Il Mini PC è dotato addirittura due interfacce Ethernet, permettendo connessioni dual Ethernet per una maggiore stabilità e sicurezza della rete, e supporta anche fino a tre display grazie alle sue tre interfacce HDMI. Perfetto per una visione multischermo o estesa che migliorerà la tua efficienza lavorativa.

Il supporto per Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.2 offre la comodità della connettività wireless, mentre le tre interfacce USB 3.0 consentono di collegare dispositivi esterni come unità di archiviazione, stampanti e fotocamere.

Con Windows 11 Pro preinstallato, il Mini PC arriva a casa già pronto all’uso: pagandolo solo 149 euro farai un vero affare.