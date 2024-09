Mini PC potente (i7, 32GB RAM, 512GB SSD) con 100€ di sconto su Amazon

Un Mini PC potente, adatto per lo studio o il lavoro da ufficio, è protagonista di una bella offerta su Amazon. Applicando la casella del coupon che trovi in pagina puoi avere infatti subito 100 euro di sconto su questo piccolo desktop PC, pagandolo quindi soltanto 329,99 euro invece di 429,99. Al momento in cui scriviamo ne sono rimasti pochissimi, ti consigliamo quindi di sbrigarti.

La scheda tecnica del Mini PC in offerta

Il Mini PC del marchio AceMagic si presenta con un processore Intel Core I7-11700B, che raggiunge una velocità fino a 4,8 GHz grazie agli 8 core e 16 thread.

Potrai sfruttare tre differenti modalità di prestazioni: “Silent” per operazioni leggere e senza rumore, “Auto” per una produttività standard e “Performance” per attività grafiche o persino di gaming leggero. Il Mini PC si raffredda tramite un sistema a doppia ventola e tripla heatpipe che mantiene le temperature sempre sotto controllo. Il design è inoltre arricchito da una illuminazione RGB integrata con cinque modalità di colore tra cui scegliere.

Continuiamo con 32GB di RAM DDR4 a doppio canale, espandibile fino a 64GB, e una SSD NVMe da 512GB: una accoppiata che assicura avvii rapidi e tempi di risposta eccellenti per il multitasking e le applicazioni complesse. Il supporto per il collegamento di tre display 4K simultanei, insieme a un’ampia gamma di interfacce (4 porte USB 3.0, 2 HDMI, Type-C, microfono e LAN), completano il quadro di un PC davvero completo.

Applica il coupon sconto che trovi in pagina e pagalo soltanto 329,99 euro invece di 429,99.