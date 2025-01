Mini PC (Ryzen 7, 16+500GB) in sconto LAMPO su Amazon: risparmi 100 euro

Un Mini PC compatto e potente, adatto per il lavoro da ufficio o per uno studio personale, è protagonista di una buona offerta lampo su Amazon dove puoi acquistarlo a soli 319 euro invece di 419. Uno sconto a tempo a disponibilità limitata e di cui ti consigliamo di approfittare prima che finisca.

Mini PC Beelink SER5 Pro: le caratteristiche tecniche

A questo Mini PC non manca assolutamente niente in termini di potenza, il che lo rende versatile per lavoro, studio e intrattenimento.

Merito principale va dato al processore AMD Ryzen 7 5850U con 8 core e 16 thread (fino a 4,4 GHz), con cui puoi cimentarti tranquillamente nel multitasking con prestazioni fluide e senza incertezze supportate dalla scheda grafica AMD Radeon integrata.

Al suo fianco troverai 16GB di RAM DDR4 (3200 MHz) e una SSD M.2 PCIe da 500GB con cui avere velocità di avvio rapide, tempi di caricamento istantanei e spazio sufficiente per tutti i tuoi file. La memoria interna è comunque espandibile fino a 2TB.

Il Mini PC supporta la visualizzazione a tre schermi grazie alle porte HDMI, DP e Type-C. Una dotazione che conferma un equipaggiamento di connettività di tutto rispetto con WiFi 6, Bluetooth 5.2 e porta LAN da 1000 Mbps, oltre a numerose uscite USB.

Compatto, elegante e potente: è un’ottima soluzione per diversi scenari di utilizzo. Acquistalo adesso a soli 319 euro invece di 419.