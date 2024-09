Mini PC a SOLI 180 euro (coupon Amazon): è Blackview MP80

Blackview MP80 al prezzo stracciato di soli 180 euro è l’affare Amazon del giorno se stai cercando un Mini PC da mettere sulla scrivania. Ti tornerà utile sia per il lavoro che nel tempo libero, grazie al suo comparto hardware degno di nota. Tutto ciò che devi fare è attivare il coupon sconto dedicato che trovi sull’e-commerce. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

Blackview MP80: le specifiche tecniche del Mini PC

Tra le specifiche tecniche troviamo un processore Intel N97 di dodicesima generazione affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5 e da un’unità SSD M.2 da 1 TB per l’archiviazione dei dati. Sul case, dal design compatto e minimalista, ci sono poi tre uscite video HDMI (4K) per la connessione simultanea ad altrettanti monitor, due slot Ethernet, tre porte USB 3.0 e il jack audio. La connettività wireless è affidata ai moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth. Vuoi saperne di più?Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 180 euro, il Mini PC di Blackview (modello MP80, nella configurazione appena descritta) è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

È spedito attraverso la rete logistica di Amazon, per garantire il massimo dell’affidabilità, con disponibilità immediata e consegna gratuita a casa tua assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, il manuale utente, il supporto VESA per il montaggio dietro al monitor e un cavo HDMI.