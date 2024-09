Mini PC sottilissimo con Intel, 8GB+128GB, W11 Pro a soli 167,99€: offerta Amazon

Ti segnaliamo un Mini PC in offerta su Amazon dal corpo ultra sottile ideale per costruire una postazione di studio, lavoro o intrattenimento in modo facile e veloce. Puoi acquistarlo a soli 167,99 euro e riceverlo subito a casa grazie alla spedizione Prime.

La scheda tecnica del Mini PC

Questo Mini PC ti permette di avere in un colpo solo potenza, compattezza e silenziosità. È dotato di un processore Intel Celeron Quad Core N5105 che raggiunge una velocità fino a 2,9 GHz ed è già pronto all’uso con Windows 11 Pro preinstallato.

Con 8 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di archiviazione interna eMMC, offre già una buona base, ma se hai bisogno di più spazio, puoi espandere la memoria fino a 4 TB grazie allo slot per SSD M.2 NVMe 2280 o aggiungere fino a 2 TB tramite schede MicroSD.

Il design senza ventola garantisce un’esperienza di utilizzo completamente silenziosa, ideale per lavorare senza distrazioni. Le sue dimensioni ridotte ti permettono di portarlo ovunque, perfetto ad esempio. per i viaggi di lavoro. Inoltre, grazie alla staffa VESA, puoi montarlo facilmente sul retro di un monitor o di una TV, riducendo al minimo l’ingombro sulla scrivania.

Un Mini PC compatto che però non delude in termini di connettività con WiFi 6 e Bluetooth 5.2, oltre alla porta LAN Gigabit RJ45 e le varie porte USB e HDMI per il collegamento dei tuoi dispositivi. Silenzioso, efficiente e a basso consumo energetico, è un’ottima scelta per diversi scenari di utilizzo: acquistalo a soli 167,99 euro invece di 209,99.