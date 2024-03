Mini PC SOTTILISSIMO con Windows e processore Intel a 119€ su Amazon

Il Mini PC che stiamo per presentarti è perfetto per una postazione essenziale, minimal, magari da usare come muletto o per le piccole operazioni in casa e in ufficio. Il prezzo a cui è proposto oggi su Amazon è di soli 119 euro: davvero nulla considerato che si tratta di un PC completo in tutto e per tutto.

Mini PC in offerta a 119 euro: la scheda tecnica

Il Mini PC in questione è alimentato da un efficiente processore Celeron N3350 dual core fino a 2,4 GHz, che consente una rapida esecuzione dei programmi e dei film preferiti, assicurando una navigazione fluida e reattiva e avvii rapidi delle applicazioni.

Sul fronte della connettività c’è poco da cui rimanere delusi: troverai WiFi Dual Band 5,8 GHz / 2,4 GHz, Gigabit Ethernet 1000 MB/s LAN e Bluetooth 4.0. In particolare, grazie al supporto al WiFi 802.11 b/g/n/ac e alla presenza della porta ethernet potrai navigare sempre alle migliori condizioni. La ventola di raffreddamento integrata assicura una dissipazione del calore rapida ed efficiente, garantisce poi prestazioni ottimali e riduce al minimo il consumo energetico.

Ultra silenzioso, compatto e davvero elegante da vedere questo Mini PC è dunque la soluzione ideale da usare in casa o in ufficio per le operazioni basilari, la navigazione internet o l’intrattenimento. Acquistalo adesso su Amazon a soli 119 euro.