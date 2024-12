Mini PC Stick a 164,99 euro: un computer completo che porti in tasca

Un Mini PC da portare sempre, letteralmente, con te? Questo PC Desktop stick è proprio ciò che fa al caso tuo e oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 164,99 euro grazie al coupon sconto che puoi applicare in pagina, spuntando l’apposita casella. Sì, è un computer completo che si collega ad una presa HDMI di uno schermo per funzionare e a cui collegare soltanto un mouse e una tastiera. Perfetto in ambito lavorativo.

Mini PC Stick: come funziona e le caratteristiche tecniche

Il Mini PC Stick funziona come…un PC normalissimo. A sorprendere sono le sue dimensioni ultracompatte che permettono di portarlo anche in tasca facendo sì che ogni schermo con HDMI a disposizione possa diventare il tuo PC. La scheda tecnica, poi, non è certo da sottovalutare considerato tutto:

Processore quad-core Intel Celeron J4125 con frequenza fino 2.7GHz

con frequenza fino 2.7GHz 8GB di RAM DDR4

Archiviazione interna da 128GB espandibile

espandibile Supporto per uscita HDMI in 4K a 60Hz

Connettività WiFi e bluetooth

e 2 porte USB 3.0

1 porta Ethernet

1 Jack audio

1 slot MicroSD

Sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato

In pratica, è pronto all’uso. Lo colleghi ed è già lì per essere utilizzato come vuoi con un design fanless che elimina del tutto il rumore di funzionamento grazie a un sistema di raffreddamento passivo in alluminio, il che lo rende adatto da utilizzare anche in ambienti silenziosi senza sacrificare le performance.

Un PC completo che ha tutto quello che serve in un formato a dir poco ridotto. Applica il coupon sconto e pagalo soltanto 164,99 euro.