Mini PC Windows 11 Intel a 149€ su Amazon: un AFFARE

Acquista ora il Mini PC Windows 11 NiPoGi Intel Alder Lake-N95 a soli 145 euro, invece di 199 euro. Per ottenere questo prezzo super conveniente devi attivare il Coupon 50€ sulla pagina dell’articolo. Dotato di 8GB di RAM e 256GB di SSD, espandibili fino a 2TB, hai proprio tutto quello che ti serve per lavoro, scuola o intrattenimento. La disponibilità è immediata, ma non sappiamo quanto durerà il coupon.

Tra l’altro, se sei cliente Prime, con Amazon hai la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato. Seleziona l’opzione regalo per farlo arrivare alla persona che ami. Inoltre, sulla pagina trovi anche un codice speciale per ottenere un extra 5% sull’acquisto di alcuni articoli compatibili con la promozione. Cosa stai aspettando? Sbrigati subito prima che termini tutto.

Mini PC Windows 11 NiPoGi: la qualità è diventata minuscola

Con il Mini PC Windows 11 NiPoGi Intel Alder Lake-N95 ottieni un computer desktop piccolissimo da collocare su qualunque piano di appoggio o da montare direttamente dietro il monitor. Il vantaggio è che questo prodotto è minuscolo e quindi anche portatile. Occupa pochissimo spazio e ti permette di avere maggiore piano di appoggio per lavorare. Connettività completa, velocità e prestazioni incredibili.

Acquistalo immediatamente a soli 145 euro, invece di 199 euro. Applica il Coupon 50€ se sei un cliente Prime. Altrimenti, prima attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.