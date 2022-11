Questo Mini Power Bank è piccolo solo nelle dimensioni e nel prezzo

La settimana è appena iniziata, ma Amazon sembra già in corsa per sfornare offerte davvero entusiasmanti. Dì addio alla batteria scarica! Finalmente è arrivato il Mini Power Bank ultra potente da portare sempre con te. Quante volte lasci a casa il tuo perché è troppo grande o pesante da mettere in tasca o in borsa?

Acquista il Mini Power Bank POSUGEAR a soli 26 euro, invece di 28,99 euro. Ottieni questo prezzo applicando il coupon del 10% visibile sulla pagina dell’articolo. Compatibile con tutti i dispositivi mobili di ultima generazione, questo salvavita ha una potenza di 20.000 mAh e una ricarica rapida da 22,5W Quick Charge 3.0.

Dotato di 2 porte USB A e una porta USB C è davvero formidabile. Potrai ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente e non solo smartphone, ma anche tablet e laptop. Pesa solo 290 grammi ed è veramente piccolissimo, con uno spessore di soli 2,9 centimetri.

Mini Power Bank a soli 26€: Amazon fa follie

Porta sempre con te un caricabatterie di scorta per assicurarti un utilizzo costante e senza interruzione dei tuoi dispositivi mobili, anche quando sei in giro. Acquista il Mini Power Bank POSUGEAR a soli 26 euro, invece di 28,99 euro. Si tratta di un’offerta Amazon davvero interessante che ottieni applicando il coupon del 10% visibile sulla pagina del prodotto.

I sistemi di sicurezza all’avanguardia proteggono i tuoi dispositivi durante la ricarica da cortocircuito, surriscaldamento e sovraccarica. Inoltre, la tecnologia Delivery e Quick Charge ti permette di ricaricare qualsiasi dispositivo mobile in tuo possesso. Acquista ora il Mini Power Bank POSUGEAR a soli 26 euro su Amazon.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.