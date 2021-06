Mini videocamera a 10 euro: anche il PREZZO è MINI

Poco più grande di un dado, un cubo con lati da 2,5 centimetri: è la mini videocamera SQ11 proposto oggi in sconto su Amazon al prezzo di solo 10,19 euro. È tanto piccola da poter essere messa ovunque e portata sempre con sé in tasca.

Sembra un dado, ma non è: riprese in Full HD

Dotata di un sensore per registrazioni Full HD e della visione notturna, salva i file acquisiti su schede microSD con capacità fino a 32 GB. Non necessita di alimentazione esterna grazie alla batteria integrata. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Nel bundle di SQ11 anche il cavo USB per la ricarica e quello utile per la connessione a un monitor o un televisore, oltre a un supporto e a una clip per agganciarla ovunque. Pesa solo 60 grammi. Un gadget tecnologico davvero unico, acquistabile su Amazon oggi in sconto al prezzo di soli 10,19 euro con qualche giorno di anticipo rispetto al Prime Day 2021. Serve aggiungere altro?