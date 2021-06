Tablet-laptop Android a meno di 100 €: IMBATTIBILE

Perché scegliere fra un tablet e un laptop quando è possibile averli entrambi, in un solo form factor? Meglio ancora se con una spesa fortemente contenuta, come nel caso di Yestel X7, acquistabile oggi approfittando del 39% di sconto sul prezzo di listino grazie all'offerta lampo di Amazon.

Yestel X7: tablet-laptop in offerta lampo su Amazon

Basato sul sistema operativo Android, il dispositivo offre specifiche tecniche come un display touch da 10 pollici, un processore quad core, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, due fotocamere (frontale e posteriore), slot SIM per la navigazione in mobilità, WiFi, Bluetooth, lettore per schede microSD fino a 128 GB e una batteria capiente. A renderlo particolarmente interessante il bundle che include mouse, tastiera e auricolari, il necessario per trasformarlo in un vero e proprio portatile. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare Yestel X7 al prezzo di soli 98,35 euro invece di 159,99 euro come da listino. Trattandosi di un'offerta lampo proposta da Amazon (a pochi giorni dal Prime Day 2021), il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo: rimarrà disponibile solo per poche ore.