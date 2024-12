MINIMO STORICO per la DualSense Charging Station di PS5

Giusto in tempo per Natale, ecco lo sconto di Amazon che porta la DualSense Charging Station di PS5 al suo prezzo minimo storico. Si tratta dell’accessorio ufficiale e originale di Sony, non si un’imitazione o di un’alternativa di terze parti. Sarà un regalo last minute di certo gradito per gli appassionati di gaming che hanno collegato al televisore la piattaforma videoludica di Sony.

PS5: la DualSense Charging Station in offerta

È in grado di ricaricare due controller in contemporanea, con la stessa velocità di quando sono collegati via cavo alla console, ma con il vantaggio non di poco conto di non occupare le porte USB, lasciandole così libere per altri utilizzi. Il design ergonomico ha uno stile che riprende in modo fedele quello della piattaforma next-gen, con le sue linee e le finiture nelle colorazioni bianco e nero. Per saperne di più dai uno sguardo alla descrizione completa, dove trovi anche altre immagini.

Oggi puoi risparmiare 10 euro e acquistare la DualSense Charging Station di PS5 al minimo storico di 19,99 euro (il prezzo di listino è 29,99 euro). Lo sconto del 33% è automatico, non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali. È un regalo di Natale e temi che il destinatario ne sia già in possesso? Nel caso, non ci saranno problemi, potrai eventualmente restituire l’articolo all’e-commerce fino al 15 gennaio 2025, ottenendo in cambio il rimborso della spesa.

L’accessorio di Sony è venduto e spedito direttamente Amazon, attraverso la sua rete logistica senza passare da intermediari, con disponibilità immediata e consegna gratuita (per gli abbonati Prime) prevista già entro domani se lo ordini adesso. Il voto medio assegnato da oltre 2.000 recensioni sfiora il perfect score: 4,8 stelle su 5.