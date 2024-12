MINIMO STORICO per Metaphor: ReFantazio su PS5 e Xbox

Realizzato dalle menti creative che hanno dato vita a capolavori come Persona 3, 4 e 5, Metaphor: ReFantazio è uno dei migliori giochi usciti quest’anno e oggi lo trovi in forte sconto su Amazon, al suo prezzo più basso di sempre. Scegli la versione adatta alla tua console tra quella per PlayStation 5 e per Xbox Series X/S, la spesa finale non cambia.

Metaphor: ReFantazio è in forte sconto su Amazon

Al lancio, è stata l’uscita sviluppata da Atlus migliore di sempre, raggiungendo il milione di copie vendute in meno di 24 ore. Inoltre, ai The Games Awards 2024 ha vinto due premi: Best Narrative e Best Art Direction. L’avventura è ambientata in un mondo fantasy originale, il cui protagonista si trova ad affrontare un viaggio al fianco della sua compagna fatata, Gallica, per spezzare la maledizione che ha colpito il principe scomparso del regno. Per saperne di più, dai un’occhiata alla scheda completa del titolo. Qui sotto uno screenshot tratto dal gameplay.

Si tratta della copia fisica su disco: ordinala subito per riceverla direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis, per poter così immergerti un un universo videoludico che ha già tenuti incollati allo schermo milioni di appassionati. È venduto e spedito da Amazon.

Invece di pagarlo 70,99 euro come da listino ufficiale, oggi puoi acquistare Metaphor: ReFantazio al prezzo minimo storico di soli 43,98 euro, approfittando dello sconto del 38%. È applicato in automatico, non servono coupon né codici promozionali. Come già scritto in apertura, ricordiamo che l’offerta in corso è valida sia per la versione PS5 che per quella destinata alle console Xbox. Aggiungiamo solo che su Metacritic ha una valutazione pari al 94%, a conferma di come si tratti di un’esperienza imperdibile.