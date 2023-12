MINIMO STORICO per l'Action Cam insta360 One RS 4K Edition!

L’Insta360 One RS 4K Edition si distingue come l’apice delle action cam modulari, offrendo una versatilità senza pari sul mercato. Grazie al suo sensore d’immagine da 1/2″ 48MP, alla tecnologia di stabilizzazione FlowState e al design modulare, questa action cam è la scelta ideale per chi desidera creare contenuti straordinari in qualsiasi contesto.

Il potente sensore d’immagine da 1/2″ 48MP dell’Insta360 One RS 4K Edition consente di catturare foto dettagliate e registrare video di alta qualità. Le immagini, con una risoluzione di 48 MP, e i video in 4K a 60fps garantiscono risultati nitidi e fluidi, dando vita alle tue avventure.

La tecnologia di stabilizzazione FlowState è all’avanguardia nel settore, assicurando video incredibilmente fluidi anche durante i movimenti più repentini. Grazie a questa funzione integrata, l’Insta360 One RS 4K Edition offre una stabilità straordinaria in qualsiasi situazione dinamica.

La modalità Active HDR si dimostra perfetta per le riprese in condizioni di luce mutevole, mentre la modalità Widescreen 6K consente di catturare immagini più ampie e coinvolgenti.

Il design modulare dell’Insta360 One RS 4K Edition offre la flessibilità di sostituire l’obiettivo in base alle tue esigenze specifiche. Che tu scelga l’obiettivo Boost 4K per la massima qualità d’immagine, l’obiettivo 360 per una prospettiva panoramica o l’obiettivo teleobiettivo per riprese ravvicinate, hai il controllo completo su qualsiasi aspetto.