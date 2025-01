MINIMO storico per lo smartwatch TicWatch Pro 5: scegli il colore

Su Amazon c’è un doppio sconto che vede protagonista TicWatch Pro 5, senza troppi giri di parole uno degli smartwatch più interessanti tra quelli lanciati sul mercato negli ultimi anni. Non ha solo il sistema operativo Wear OS di Google in dotazione, ma anche una durata della batteria da fare invidia alla concorrenza, grazie all’utilizzo di un display a doppio strato che riduce al minimo i consumi. Puoi approfittare del prezzo minimo storico per metterlo al polso: devi solo attivare il coupon dedicato.

TicWatch Pro 5 è al minimo storico su Amazon

Come anticipato, le caratteristiche e le specifiche tecniche integrate lo rendono unico nel suo genere. Ci sono il processore Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm, il vetro di protezione Gorilla Glass, la corona girevole per gestire le applicazione e il supporto alla ricarica rapida, senza dimenticare GPS, NFC, bussola, barometro, monitoraggio di salute e attività fisica, resistenza all’acqua e agli urti accidentali, microfono e altoparlante. Puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda dell’orologio.

Il primo sconto del 49% sul prezzo di listino è applicato in automatico, mentre per ottenere il secondo è sufficiente attivare il coupon proposto dall’e-commerce. In questo modo, invece di 329 euro come da listino ufficiale, lo smartwatch TicWatch Pro 5 di Mobvoi può essere tuo al prezzo minimo storico di soli 144 euro. Scegli la colorazione che preferisci tra Sabbia e Ossidiana, la spesa non cambia.

È venduto dallo store ufficiale del produttore e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata già entro domani se lo ordini subito.