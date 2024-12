Minisforum: nuovo Mini PC (Core i9) imperdibile col coupon -105€

Appena messo in vendita, Minisforum 129i7 è già in forte sconto. È merito del coupon dal valore di 105 euro che permette di tagliare il prezzo del Mini PC, caratterizzato da un design compatto e unico nella sua categoria, progettato per ridurre al minimo indispensabile lo spazio occupato sulla scrivania, posizionandosi di fianco al monitor (o ai monitor) in verticale.

Minisforum 129i7: le specifiche del nuovo Mini PC

Come anticipato, le specifiche tecniche sono di fascia alta, studiate per andare incontro alle esigenze di chi richiede una notevole potenza di calcolo, per operazioni come quelle della produttività quotidiana, per l’editing dei contenuti multimediali e altro. Ecco quelle più importanti.

Processore Intel Core i9-12900HK con chip grafico Intel Iris Xe integrato;

supporto per RAM DDR4 fino a 64 GB su due canali;

supporto per SSD M.2 PCIe su due slot e per dischi SATA III su altri due slot;

alimentatore da 400 W incluso;

uscite video HDMI, DisplayPort e VGA con supporto alla risoluzione 4K;

porte USB Type-A, USB-C e jack audio.

Attenzione: si tratta di un Mini PC fornito senza RAM né SSD, adatto dunque a chi ha già queste componenti da integrare o è disposto ad acquistarle separatamente. Attivando il coupon su Amazon si ottiene uno sconto di 105 euro e lo si può acquistare al prezzo finale di soli 424 euro.

È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito attraverso la rete logistica dell’e-commerce, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Se lo ordini subito, entro domani lo potrai mettere sulla tua scrivania.