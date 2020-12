MioDottore, attivi i servizi di diagnostica Covid-19

La piattaforma online MioDottore, servizio che consente di poter accedere ad una consulenza rapida e garantita da parte di personale medico, si dota di una nuova importante funzione denominata “Test Covid-19“. Il momento è infatti particolarmente delicato e, alla vigilia di un inizio 2021 che potrebbe sancire l’inizio della “terza ondata”, MioDottore intende servire al meglio i cittadini che cercano un aiuto specificatamente su questo fronte.

MioDottore, prenotazioni online per il servizio Covid

Il servizio consente anzitutto di prenotare un tampone in tempi estremamente rapidi, potendo così accedere ad una risorsa importante per la propria salute e per quella della propria famiglia. Sarebbero già oltre 4000 i tamponi eseguiti in sicurezza tramite il servizio, con strutture aderenti in continua crescita per una presenza sempre più capillare sul territorio.

Il servizio Diagnostica, invece, consente di accedere a servizi ulteriori quali TAC o Risonanza Magnetica, trovando le strutture più vicine alla propria abitazione e potendo accedere facilmente ad una prenotazione immediata. “Nell’ottica di agevolare l’utente in tutti gli aspetti che riguardano il monitoraggio della propria salute in maniera semplice e sicura“, spiega MioDottore, “è sempre viva la funzionalità di consulenza online della piattaforma. Nato per far fronte alle esigenze sorte con il primo lockdown, ora il progetto permette di confrontarsi e incontrare via video ben 7.000 esperti, sia che si tratti di un primo appuntamento o di una visita di routine“.