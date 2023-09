MIUI 15 sta arrivando: tutti gli smartphone Xiaomi compatibili

In passato abbiamo già cercato di capire quali smartphone Xiaomi riceveranno Android 14, ovvero la personalizzazione numero 15 della interfaccia proprietaria MIUI. La lista ha continuato a cambiare man mano che i tipster del settore hanno ottenuto accesso a nuove stringhe di codice e anticipazioni implicite dal produttore cinese. Ebbene, finalmente sembra esserci una possibile lista definitiva offerta dal team di Xiaomiui, sempre all’erta per quanto concerne il mondo Xiaomi. Ecco quali dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO avranno MIUI 15.

Su quali smartphone Xiaomi arriverà MIUI 15?

Senza ulteriori indugi, data la lunghezza dell’elenco proposto da Xiaomiui (che va preso con le pinze, non essendo ufficiale), procediamo con la visione degli smartphone Xiaomi compatibili:

Xiaomi 13T e 13T Pro

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra e 13 Lite

Xiaomi 12T e 12T Pro

Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra, 12S Lite e 12S Dimensity Edition

Xiaomi 12, 12X, e 12 Pro

Xiaomi Mi 11, 11X, 11X Pro, 11i, 11i Pro, 11i HyperCharge e 11i LE

Xiaomi 11 Ultra, 11 Lite 4G, 11 Lite NE e 11 Lite 5G

Xiaomi Mix Fold, Fold 2 e Fold 3

Xiaomi Civi, Civi 1S, Civi 2 e Civi 3

Xiaomi Pad 6, 6 Pro e 6 Max

Xiaomi Pad 5 e 5 Pro

Per quanto concerne il sub-brand Redmi, ecco l’elenco dei dispositivi supportati:

Redmi K60, K60e, K60 Pro e K60 Ultra

Redmi K50, K50 Pro, K50 Ultra, K50 Gaming, K50i e K50i Pro

Redmi K40, K40 Pro, K40 Pro+ e K40 Gaming

Redmi Note 10 5G, Note 10 Pro, 10 Pro 5G e Note 10S

Redmi Note 11, 11 Pro, 11+, 11 4G, 11T, 11T Pro 5G, 11T Pro+, 11R, 11E, 11S 5G e 11 SE

Redmi Note 12, 12 5G, 12 Pro, 12 Pro+, 12 Pro Explorer, 12 Pro 4G, 12 Pro Speed, 12S, 12 Turbo, 12R e 12R Pro

Redmi 10, 10 Prime, 10 Prime+ 5G e 10 5G

Redmi 11 Prime e 11 5G

Redmi 12 e 12C

Seguono, infine, questi dispositivi del marchio POCO:

POCO X5 5G e Poco X5 Pro 5G

POCO X4 GT e X4 Pro 5G

POCO M6 Pro

POCO M5 e M5s

POCO M4 4G, M4 5G, M4 Pro e M4 Pro 5G

POCO F5 e F5 Pro

POCO F4 e F4 GT

POCO C55

Risultano esclusi determinati modelli come Xiaomi 10 e il low-cost Redmi 10C. Tuttavia, le sorprese sono dietro l’angolo: essendo quella sopra proposta una lista non ufficiale, Xiaomi ha l’ultima voce in capitolo.