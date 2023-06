Quali smartphone Xiaomi riceveranno Android 14?

Giusto dopo avere visto i dispositivi Samsung che riceveranno Android 14, è il momento di cambiare brand e osservare quali smartphone Xiaomi otterranno MIUI 15, ovvero l’update dell’interfaccia proprietaria basato proprio sull’ultima iterazione del robottino verde. Anche in questo caso la lista è provvisoria e, dunque, da prendere con le pinze, in quanto si fonda su pattern precedenti e indiscrezioni condivise nelle ultime settimane, in vista del rilascio dell’update nel mese di novembre 2023.

Questi device Xiaomi passeranno ad Android 14?

Stando a quanto riportato dai colleghi di Xiaomiui, l’interfaccia proprietaria MIUI 15 arriverà sicuramente su tutti i dispositivi mobili Xiaomi e dei brand legati alla stessa azienda che sono stati rilasciati nel periodo 2022-2023. In assenza di dettagli ufficiali, poi, possiamo prevedere la distribuzione dell’update anche per i seguenti smartphone:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

POCO X3

POCO X3 NFC

POCO 40

POCO 50

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Lite

Redmi A1

Redmi A1 Plus

Redmi 10 Power

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Max

Redmi Note 9S

Al contrario, i seguenti device potrebbero non ricevere affatto l’aggiornamento:

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10i 5G

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO X2

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing

Redmi K30i

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi 10X

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9 Power

Redmi 9T

Ancora una volta, avvisiamo che questi elenchi sono provvisori e riceveranno le conferme del caso solo tra diversi mesi, quando Xiaomi, Redmi e POCO provvederanno a ufficializzare la lista di device supportati.