Questi dispositivi Samsung riceveranno Android 14

A metà maggio abbiamo avuto la possibilità di analizzare la prima lista riguardante gli smartphone Samsung senza Android 14 al momento del lancio. Si tratta di una lista provvisoria, ma realizzata sulla base di alcune prassi della società sudcoreana collegate al supporto tecnico dei suoi dispositivi mobili. Al contrario, oggi vi proponiamo la lista di dispositivi Samsung che otterranno Android 14, o almeno hanno ottime possibilità di ricevere l’aggiornamento di sistema operativo verso agosto 2023.

I dispositivi Samsung che riceveranno Android 14

Ci teniamo a ribadire che anche in questo caso si tratta di una lista non ufficiale, ma di indicazioni basate sulle garanzie offerte dal produttore. È inevitabile, del resto, che Android 14 con One UI 6.0 arriverà sugli smartphone di fascia media e di fascia alta di ultima generazione, oltre che sulla gamma di tablet più recente.

Di seguito trovate la lista completa dei device Samsung interessati:

Galaxy S

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Galaxy Z

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy A

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A13 e Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A34

Galaxy M

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M23

Samsung Galaxy M54

Galaxy Xcover

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra

Più complicato è l’approdo dell‘update su dispositivi come Galaxy Tab S7 e Galaxy Note 20, che hanno già ricevuto tre major update del robottino verde. Non abbiamo incluso, poi, i nuovi dispositivi che arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi.