Questi famosi smartphone Samsung non riceveranno Android 14

Android 14 si sta avvicinando, come dimostrano i recenti annunci di Google e le anticipazioni di Samsung. La società sudcoreana sembra avere avviato in anticipo la fase di test di One UI 6.0, ovvero l’update del sistema operativo basato sulla versione del robottino verde ancora in sviluppo. Al contempo, però, i possessori di dispositivi firmati dal marchio asiatico stanno cercando di comprendere quali smartphone Samsung non riceveranno Android 14 a causa della fine del supporto ufficiale. Ebbene, c’è una lista provvisoria.

Questi smartphone Samsung non riceveranno Android 14

Come ripreso dagli attenti colleghi di SamMobile, nessun dispositivo dura per sempre e, dopo circa 3-4 anni, è destinato a non ottenere più il supporto tecnico sia con patch di sicurezza, sia con major update del sistema operativo. Nel 2023 sarà il turno dei seguenti smartphone e tablet che, secondo le politiche aziendali, non otterranno Android 14 e One UI 6.0:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Per questi noti dispositivi Samsung Android 13 sarà l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo, il quale per un anno circa riceverà comunque le patch di sicurezza al fine di tutelare gli utenti.

Se ci state leggendo da uno dei dispositivi sopra citati, il consiglio è quello di procedere con la sostituzione dello smartphone tra un anno al fine di rimanere sempre al sicuro dalle minacce informatiche, ovvero dalle falle di sistema sfruttate attivamente dai cybercriminali.