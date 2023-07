Mobile POS di Nexi: elimina il peso dei costi fissi

Mobile POS è soluzione innovativa per accettare pagamenti con carta che offre massima flessibilità e praticità ai commercianti. Con zero canone mensile e l’app gratuita Nexi Mobile POS, titolari di azienda e liberi professionisti possono gestire con facilità tutti i pagamenti.

Grazie alle sue dimensioni ridotte, leggerezza e facilità d’uso, Mobile POS di NEXI permette di accettare pagamenti ovunque e in qualsiasi momento, sia all’interno che all’esterno del punto vendita.

Una delle principali caratteristiche del Mobile POS è l’assenza di un canone fisso. Anziché dover pagare un canone mensile, è possibile beneficiare di una commissione unica del 1,89% per tutti i pagamenti effettuati con bancomat e carte europee, eliminando così il peso dei costi fissi.

Inoltre, grazie all’iniziativa Micropagamenti di Nexi, tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10€ sono azzerate fino al 31/12/2023.

Per attivare il servizio Mobile POS, è prevista solo una quota di attivazione, che con la promozione attuale è di 19€ IVA inclusa, anziché 29€ (IVA inclusa).

Mobile POS dispone di un’app gratuita per gestire e monitorare le transazioni in modo semplice e veloce, e per chi deve gestire consegne a domicilio o i pagamenti online a distanza, Nexi offre anche un servizio Pay-by-Link incluso, che permette di accettare pagamenti inviando un link via SMS, email e social al cliente anche quando non è presente nel punto vendita.

Infine, l’offerta Nexi comprende anche il programma Protection Plus, che supporta l’esercente nell’ottenere la certificazione di conformità agli Standard PCI-DSS, obbligatoria per i Circuiti internazionali, con il vantaggio di essere protetto dalle sanzioni previste in caso di inadempimento agli standard. (Il costo del programma del valore massimo di 37,5€ il primo anno e 30€ gli anni successivi, viene assorbito dalle commissioni maturate nell’anno solare qualora risultino almeno pari al costo del programma; altrimenti viene addebitata la differenza.)

