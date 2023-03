Mobile POS Nexi: zero canone e niente commissioni su piccoli importi

Un adeguamento ogni tanto al servizio POS che utilizzi per accettare pagamenti digitali non guasta, soprattutto se è disponibile una soluzione a zero canone.

Se non vuoi spendere troppo in tal senso, ma anche in altri “sensi”, ti occorre qualcosa di molto economico e piccolo. La soluzione è l’offerta di Nexi.

Al costo ridicolo di 29 euro di attivazione otterrai il Mobile POS Nexi, con una commissione unica dell’1.89% su ogni transazione effettuata con carte di pagamento varie, app Google Pay o Apple Pay e altri e-payment.

Quindi, se sei titolare di partita IVA o codice fiscale, devi immediatamente approfittare di questa offerta nella pagina ufficiale del POS Nexi.

Ti basterà poi scaricare l’app gratuita del fornitore e collegare al POS il tuo dispositivo mobile (tablet o smartphone) per accettare pagamenti.

Mobile POS Nexi: zero canone e senza commissioni per importi fino a 10 euro

Con Mobile POS Nexi, che è a zero canone, non pagherai le commissioni sugli importi che arrivano fino a 10 euro, a cui si aggiunge l’opportunità di ottenere un credito d’imposta del 30% su ogni importo.

Nell’offerta è incluso il servizio Pay-by-Link, il quale ti consente l’accettazione di pagamento tramite l’invio di un link via email, SMS o social network.

Una soluzione questa ottima nel caso in cui il cliente non è presente fisicamente all’interno del punto vendita, quindi per le consegne a domicilio e i pagamenti a distanza.

L’assistenza telefonica è un’ulteriore vantaggio, poiché il servizio è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Tutti gli importi incassati ti verranno accreditati il giorno lavorativo successivo alla data d’incasso.

A questo punto, non devi far altro che cliccare sul link qui sotto e scegliere Mobile POS Nexi:

Pagherai soltanto 29 euro di costo d’attivazione, nessun canone e senza commissioni per importi fino a 10 euro. È la soluzione ideale se possiedi una piccola attività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.