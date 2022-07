Mobile Router: grazie all'economico TP-Link connessione potente ovunque

Da tempo cercavi una soluzione per avere sempre con te una connessione WiFi potente senza dover spendere uno sproposito? La risposta al tuo desiderio è il Mobile Router TP-Link M7200 in offerta su Amazon a soli 45,50 euro, invece di 49,99 euro.

Ottimo per chi ama viaggiare, ma non vuole rinunciare alla comodità di una connessione WiFi. Forse hai un tablet che non supporta la connessione LTE, oppure non vuoi attivare una SIM solo e unicamente per questo. Possono essere tante le esigenze da risolvere.

Fatto sta che il Mobile Router TP-Link M7200 è l’oggetto che fa proprio al caso tuo. Piccolo, portatile e soprattutto economico. Inoltre, aspetto non indifferente, hai tutta la solidità e qualità di un’azienda leader nel settore.

Tra l’altro ha vinto il premio Red Dot per il design. Quindi potrai anche sfoggiarlo con soddisfazione e orgoglio. Ma ciò che è importante è la sua resa e la possibilità di poter collegare i tuoi dispositivi WiFi grazie a questo device interessante e comodo.

Mobile Router TP-Link M7200: la soluzione al tuo internet

Qualsiasi Mobile Router può essere la soluzione a molte problematiche. In alcune zone, ad esempio, non arriva la Fibra e chi ha necessità di connessione deve rivolgersi a servizi quali Linkem ed Eolo. Ma se non si vuole attivare un contratto e si preferisce optare per una SIM solo dati, TP-Link è la tua salvezza.

Inserisci la SIM nello slot dedicato e porta con te ovunque la connessione. Potrai condividere l’accesso alla rete con tutti i tuoi dispositivi WiFi e con i tuoi amici. Non dovrai far altro che inserire la SIM con il piano dati e iniziare a navigare.

Questo Mobile Router supporta una velocità sia in download che in upload fino a 150 Mbps. Potrai collegare contemporaneamente un massimo di 10 dispositivi. Goditi una connessione HotSpot sempre attiva e tascabile, con il vantaggio di non doverla condividere sempre dal tuo smartphone scaricando più velocemente la sua batteria.

Portalo ovunque grazie alla super batteria da 2000 mAh e resta sempre connesso. Gestisci tutto tramite la comoda app tpMiFi con la quale avrai accesso a tutte le fantastiche funzionalità di questo Mobile Router. Se il tuo piano dati è limitato potrai anche stabilire un limite al consumo dei Giga disponibili.

Non perdere altro tempo e metti nel carrello il fantastico Mobile Router TP-Link M7200 a soli 45,50 euro, invece di 49,99 euro. Scegli di essere connesso con il tuo mondo online sempre e ovunque grazie a questo dispositivo molto utile ed efficace.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.