Modifica qualsiasi PDF con Soda, oggi al 54% di sconto

Soda è il software per la modifica di qualsiasi PDF intuitivo e completo, oggi in offerta speciale al 54% di sconto! Approfitta subito di questo affare. Scaricalo ora al prezzo di soli 4,93€ al mese, fatturati ogni anno! Questo prezzo lo ottieni con il piano annuale in promozione. Incluso ottieni un bonus particolarmente interessante.

Infatti, attivando adesso l’abbonamento hai gratuitamente l’accesso multidispositivo esteso. In pratica, potrai lavorare con Soda su 5 diversi dispositivi contemporaneamente, senza limitazioni. Grazie a questa soluzione hai accesso a una suite che ti permette di creare e modificare documenti in PDF come desideri, lasciandoti massima libertà di azione.

Inoltre, con Soda puoi anche unire più PDF, firmarli elettronicamente e inviarli tramite email, aggiungere annotazioni, commenti e revisioni. Addirittura puoi anche decidere di proteggere i tuoi PDF con una password che solo tu conosci o da condividere con chi vorrai dare l’accesso ai contenuti. Tutto questo e altre novità ti stanno aspettando in questo software.

Soda PDF ha diverse notivà per te

Soda è il software per eccellenza in grado di garantirti la modifica di qualsiasi PDF in modo intuitivo e completo. Scaricalo ora al prezzo di soli 4,93€ al mese. Ti verranno fatturati ogni anno per ottenere il 54% di sconto della promozione. Questa versione ha in serbo per te tre interessanti novità che non puoi perdere.

Infatti, avrai accesso al cloud storage per avere sempre a portata di dispositivo i tuoi PDF e condividerli in tempo reale. Inoltre, avrai accesso a strumenti AI avanzati che semplificano notevolmente il tuo lavoro, rendendo tutto ancora più pratico e veloce. Infine, avrai anche accesso alle nuove funzionalità di traduzione, per conoscere sempre quello che c’è scritto, qualunque lingua sia.

Non perdere altro tempo! Soda PDF è in offerta speciale solo ora al 54% di sconto! Scaricalo ora al prezzo di soli 4,93€ al mese.