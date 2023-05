Modificare i PDF è ora più semplice grazie a Soda PDF Pro (-60%)

Modificare e, più in generale, lavorare con file PDF richiede l’utilizzo di un programma completo, senza limitazioni ed in grado di garantire la massima produttività. Chi ha bisogno di qualcosa in più di un semplice lettore di PDF, infatti, deve valutare con attenzione il miglior programma per modificare e lavorare con i PDF.

Il più noto è sicuramente Adobe Acrobat DC Pro che, oltre ad essere molto costoso, presenta anche alcune limitazioni. Chi ha bisogno di un programma in grado di garantire la massima produttività può oggi puntare su Soda PDF, un tool in grado di garantire strumenti completi per lavorare con i PDF.

Attualmente, Soda PDF è disponibile in offerta a 49 euro per un anno, nella versione Pro che viene scontata del 62%, risultando ben più economica del programma per PDF di Adobe (che costa 179,88 euro all’anno). Per scoprire i dettagli di questo programma e sfruttare l’offerta è possibile visitare il sito ufficiale qui di seguito.

Perché Soda PDF è il programma giusto per modificare e lavorare con i PDF

Soda PDF è un tool “all-in-one” che consente di gestire, modificare e personalizzare qualsiasi file PDF, garantendo strumenti avanzati per la massima produttività. La versione Pro, in particolare, è completa sotto tutti i punti di vista e può essere utilizzata per visualizzare, convertire, modificare e commentare i file PDF.

Con il tool è anche possibile estrare una pagina o una porzione del PDF e accedere alle funzionalità OCR che permettono di trasformare un file scansionato in un file di testo, completamente modificabile. C’è anche la funzione per applicare la firma elettronica.

Soda PDF Pro è disponibile ora con un costo di appena 49 euro per un anno (e uno sconto del 60% rispetto al prezzo standard). Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

L’offerta proposta da Soda PDF prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni. C’è, quindi, tutto il tempo per testare il servizio, valutandone appieno le caratteristiche sulla base di quelle che sono le proprie esigenze di produttività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.