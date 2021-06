Modulo Wi-Fi universale per decoder e lettori in offerta

Quello che vogliamo suggerirvi oggi è un accessorio decisamente interessante, in offerta solo per poche ore su Amazon. Si tratta dell’Adattatore Wireless Universale BrosTrend, in grado di donare una connessione Wi-Fi a qualsiasi dispositivo abilitato alla rete.

Adattatore Universale Wi-Fi BrosTrend dual-band: caratteristiche tecniche

Il design ricorda molto quelli dei classici extender, con una spina integrata e due antenne esterne amplificate e direzionabili. Sfrutta una configurazione dual-band che garantisce una velocità combinata fino a 1200Mbps. Pur sposando quindi un’estetica molto simile ad accessori piuttosto noti ormai, svolge una funzione decisamente diversa. In parole semplici, questo adattatore aggiunge il modulo wireless a tutti quei dispositivi che non ne hanno uno integrato. Che sia un lettore multimediale, un decoder, una TV o perché no, anche un PC, questo accessorio vi permetterà di collegare qualsiasi apparecchio alla rete wireless senza la necessità di cavi lunghi svariati metri.

La configurazione è estremamente semplice. Basterà collegare l’adattatore alla presa più vicina al dispositivo al quale sarà associato. Fatto ciò, dovremo solo aggiungere un cavo di rete che colleghi l’adattatore al dispositivo, ed il gioco è fatto. A questo punto con un semplice tocco del pulsante WPS basterà associare l’adattatore al modem principale. Si tratta di un accessorio essenziale, ma estremamente comodo ed accessibile. Se quindi volete sfruttare le funzioni di rete della vostra console da gioco, del lettore Blu-Ray o di qualsiasi altro device evitando chilometri di cavo, questa è la soluzione che fa per voi.

Grazie ad un’offerta lampo, l’adattatore è acquistabile su Amazon a soli 28,89 euro con uno sconto del 22% sul prezzo di listino.