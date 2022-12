Moleskine, l'agenda perfetta 18 mesi, è in offerta al 56% di sconto

Anche tu non puoi separarti dall’agenda cartacea anche se il tuo smartphone ha tutto per gestire i tuoi appuntamenti? Allora affidati ai migliori, su Amazon acquisti l’ottima Agenda Moleskine 18 Mesi a soli 9 euro, invece di 21,50 euro. Si tratta di uno sconto del 56% a cui non devi rinunciare.

Fai attenzione perché per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Moleskine Agenda 18 Mesi a soli 9€: sconto pazzesco su Amazon

L’Agenda Moleskine 18 Mesi è l’ideale per te che vuoi avere tutto sotto controllo. Le sue dimensioni sono ottime per tenerla in borsa o in tasca, pronta all’uso. La copertina morbida protegge le pregiate pagine di questo prodotto dalla fattura elegante e pratica. Inoltre, la grafica interna è l’ormai classica a cui siamo abituati acquistando questo prodotto.

Il layout settimanale ti permette di avere una visione degli appuntamenti sulla sinistra. Alla tua destra troverai una pagina per le note così da segnarti qualsiasi appunto necessario da avere sempre sott’occhio. Si tratta del classico taccuino Moleskine integrato in questa agenda. I fogli di color avorio sono resistenti, piacevoli alla vista e comodi per la scrittura.

Il formato pocket da 9 x 14 cm è l’ideale per la portabilità. Avrai sia il giusto spazio per annotare tutti i tuoi impegni, sia la giusta dimensione per essere comoda da portare sempre con te. Non te ne separerai mai. Mettila subito nel carrello a soli 9 euro, invece di 21,50 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.