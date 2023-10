Monclick verso la chiusura: lo ha deciso Unieuro

In un comunicato stampa (PDF) datato martedì 17 ottobre 2023, la società Unieuro annuncia l’acquisizione di Covercare, definendola l’operazione più rilevante della sua storia . Questa sarebbe la notizia più importante, se non fosse che, nel penultimo paragrafo del documento, si fa riferimento alla chiusura di Monclick.

Unieuro ha deciso per la chiusura di Monclick

Fondato nel 2005, Monclick è cresciuto nel tempo fino a diventare uno degli e-commerce di riferimento per quanto riguarda la commercializzazione di prodotti inerenti alle categorie dell’elettronica e dell’informatica. Nel 2014, il progetto è stato venduto dal creatore Esprinet a Project Shop Land, passando poi nel 2017 sotto il controllo di Unieuro, che ha ora deciso per la sua messa in liquidazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ha deliberato l’avvio della procedura per la messa in liquidazione della controllata al 100% Monclick S.r.l., società di dimensioni contenute per il Gruppo (fatturato pari al 2,6% del totale consolidato), attiva nella vendita online di prodotti di informatica, elettronica, telefonia ed elettrodomestici in Italia attraverso il sito www.monclick.it.

La scelta, spiega la società, è stata presa in considerazione delle difficoltà incontrate nell’ultimo periodo e delle evoluzioni del mercato.

Tale decisione si inserisce nell’ambito di un processo di razionalizzazione della struttura societaria. In particolare, Monclick S.r.l. ha subito negli ultimi esercizi un aggravio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, in conseguenza dell’andamento dei mercati di riferimento, acuito dal modello di business digital pure player.

Al momento non sono state rese note le tempistiche che porteranno alla chiusura. L’e-commerce risulta ancora attivo, come si vede nello screenshot della homepage qui sopra. Il catalogo dei prodotti in vendita è accessibile nella sua interezza e non è riportato alcun avviso in merito alla cessazione dell’attività.

Per quanto riguarda invece l’acquisizione di Covercare, realtà specializzata nella riparazione di telefoni e altri dispositivi, Unieuro ne controllerà il 100% del capitale. L’operazione ha un controvalore economico stimato in 60 milioni di euro.