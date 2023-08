Mondiali Basket 2023: tutte le dirette su DAZN a 9,99€

Grazie a DAZN puoi vedere tutte le dirette in esclusiva streaming dei Mondiali di Basket 2023. Approfitta subito dell’offerta speciale a soli 9,99 euro al mese! Infatti, attivando il Piano Start hai il basket, l’UFC, l’NFL, il calcio femminile e molto altro da gustarti solo, insieme alla famiglia o con i tuoi amici. Un prezzo decisamente vantaggioso che non puoi assolutamente lasciarti sfuggire.

Con il Piano Start puoi registrare fino a 4 dispositivi e guardare i contenuti in contemporanea su 1 rete internet domestica con un massimo di 2 dispositivi. Niente male vero? Allora cosa stai aspettando? Non perderti questo torneo fantastico ricco di emozioni e colpi di scena. Segui l’Italia in ogni suo match a un prezzo decisamente conveniente. Dà sfogo alle tue passioni senza limiti.

Mondiali Basket 2023: tutte le soluzioni con DAZN

Vediamo quindi tutte le soluzioni disponibili con DAZN per vedere i Mondiali di Basket 2023 e tantissimo altro sport incluso. Infatti, scegliendo il Piano Standard a soli 30,99 euro al mese oltre al basket hai Serie A TIM, LaLiga, UFC, tennis, NFL e molto altro ancora. Puoi registrare fino a 6 dispositivi e guardare i contenuti in contemporanea su 1 rete internet domestica con un massimo di 2 dispositivi.

Invece, attivando il Piano Plus a soli 45,99 euro hai gli stessi contenuti del Piano Standard, ma con alcuni vantaggi in più. Puoi registrare fino a 7 dispositivi e guardare i contenuti in contemporanea su 2 reti internet domestiche differenti con un massimo di 2 dispositivi. Scegli il bundle che fa per te e non perderti il miglior basket di sempre!

