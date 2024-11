Mondly: accesso a vita a 41 lingue con sconto del 95%

Mondly è un’applicazione che si distingue nel panorama delle app educative, combinando tecnologia e pedagogia per offrire un’esperienza di apprendimento efficace. Che tu sia un principiante o voglia perfezionare le tue competenze linguistiche, l’app fornisce strumenti adatti a ogni livello .

Con l’offerta in corso, puoi approfittare di un incredibile sconto del 95% sull’accesso a vita a 41 lingue con Mondly. Questa promozione esclusiva riduce il prezzo da 2.600,05 € a soli 129,99 € con un unico acquisto.

Premiata come App dell’Anno da Facebook e riconosciuta come Migliore Nuova App da Apple, ha superato i 125 milioni di download a livello globale. Questo successo è dovuto alla sua metodologia centrata sulla conversazione e all’uso di tecnologie avanzate come il riconoscimento vocale e le lezioni in realtà aumentata.

Scegli il piano che fa per te

Mondly è disponibile con diverse soluzioni di abbonamento: Ecco le opzioni disponibili:

1 Lingua – 1 Mesi 12,99 € al mese

1 Lingua – 12 Mesi 59,99 € all’anno

Accesso a vita per 41 Lingue: a 129,99 invece che 2.600,05 € con uno sconto del 95%

Tecnologie avanzate per un apprendimento efficace

A differenza di altre app, Mondly ti permette di imparare partendo dalla tua lingua madre, scegliendo tra 41 lingue disponibili. Questo rende l’apprendimento più intuitivo e naturale.

Caratteristiche principali di Mondly

Esercizi di conversazione : Mondly pone l’accento sulla pratica della lingua parlata, aiutando gli utenti a sviluppare competenze comunicative reali.

: Mondly pone l’accento sulla pratica della lingua parlata, aiutando gli utenti a sviluppare competenze comunicative reali. Riconoscimento vocale avanzato : grazie a questa funzione, è possibile migliorare la pronuncia e ricevere feedback immediato.

: grazie a questa funzione, è possibile migliorare la pronuncia e ricevere feedback immediato. Realtà aumentata : le lezioni interattive in realtà aumentata rendono l’apprendimento più coinvolgente e immersivo.

: le lezioni interattive in realtà aumentata rendono l’apprendimento più coinvolgente e immersivo. Ampia selezione di lingue: l’app offre corsi per numerose lingue, permettendo agli utenti di scegliere quella che hanno sempre desiderato imparare.

Per conoscere l’offerta completa di Mondly clicca qui.