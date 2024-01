Mondly: due nuove funzionalità e uno sconto del 96% per tutti

Imparare una lingua è sempre un buon proposito, soprattutto se è necessario per motivi lavorativi. Niente insegnanti privati e classi chiassose: adesso puoi farlo comodamente da casa tua con Mondly.

Questa piattaforma ti offre la possibilità di imparare una lingua tra 41 disponibili pagando soltanto una volta. Inoltre, tutti i nuovi utenti che si registreranno in questo periodo, otterranno uno sconto del 96%. In pratica, pagherai 89,99 euro anziché 1.999,99 euro.

Mondly: sconto del 96% e due nuove funzionalità

Oltre allo sconto attuale del 96%, di recente Mondly ha introdotto tre nuove funzionalità. Iniziamo con l’introduzione di nuovi contenuti intermedi, che rendono ancora più ricca l’esperienza di apprendere una lingua.

Ci sono 300 lezioni divertenti distribuite in 50 argomenti che si ispirano al mondo reale, consentendoti progressi nella lingua da te scelta.

La seconda novità riguarda un nuovo modello di quiz video e nuove tipologie di quiz di livello intermedio., che rendono le lezioni più interattive e coinvolgenti, nonché più efficaci e appassionanti.

Queste funzionalità, unite a quelle già esistente, rendono Mondly la piattaforma migliore per imparare una lingua. Come detto in precedenza, puoi adesso sottoscrivere il piano a vita Premium pagandolo soltanto 89,99 euro invece di 1.999,99 euro. Quindi, nel corso degli anni, puoi arrivare addirittura a parlare ben 41 lingue diverse.

Quindi, se vuoi trovare un lavoro in un altro Paese, se vuoi acquisire nuove abilità linguistiche, se devi viaggiare all’estero oppure mantenere la tua mente attiva, soltanto con Mondly puoi riuscirci. Clicca sul bottone qui sotto e acquista il piano a vita scontato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.