Mondly, fino a 41 lingue in un'unica app: oggi tua a -95%

Hai mai sentito parlare di Mondly? Oggi parliamo di questa app dedicata all’apprendimento delle lingue e delle sue caratteristiche! Oltre ad essere stata premiata come App dell’Anno e Migliore nuova app per Facebook e Apple, Mondly ha conquistato tantissimi utenti grazie ai suoi innovativi metodi di apprendimento. Un modo semplice ed economico per dire addio ai classici insegnamenti e per iniziare ad apprendere una nuova lingua con uno strumento versatile e a portata di smartphone.

Grazie ad una speciale offerta limitata, oggi puoi acquistare l’abbonamento Mondly con accesso a vita pagando solamente 99,99 euro! Lo sconto del 95% ti consente infatti di risparmiare rispetto al prezzo iniziale di listino che è di ben 1999,99 euro. Acquistando l’abbonamento Mondly puoi imparare fino a 41 lingue straniere: francese, tedesco, portoghese, cinese, inglese, spagnolo, giapponese, arabo, turco, coreano e tantissime altre!

Mondly: impara le lingue in modo semplice

Hai sempre desiderato mettere da parte noiosissimi libri di grammatica? Con Mondly puoi finalmente farlo perchè puoi accedere a lezioni personalizzate e interessanti grazie alle nuove tecnologie avanzate che consentono a qualsiasi utente di migliorare le proprie conoscenze più velocemente. Grazie a Mondly puoi iniziare a focalizzarti su frasi di uso comune, memorizzare le parole più usate e formare frasi. Prendere parte a conversazioni non sarà più un problema perchè imparerai espressioni utili in pochissimo tempo.

Mondly utilizza anche un chatbot dotato di riconoscimento vocale e offre corsi esclusivi in Realtà Aumentata per permetterti di esercitarti in conversazioni reali. Inoltre, apposite strategie di gamification e tecnologie avanzate per l’apprendimento delle lingue trasformano l’app di Mondly in una soluzione unica, in grado di aiutarti ad imparare una nuova lingua in modo rapido ed efficace.

