Mondly, piano a vita a soli 99€ per imparare fino a 41 lingue

Perchè non cogliere l’occasione per avere un piano con accesso a vita che ti consente di imparare tutte le lingue che vuoi? La speciale promozione offerta da Mondly ti consente di acquistare a soli 99 euro un servizio completo ed efficiente! Le lingue non saranno più un problema: l’efficienza dei corsi Mondly ti permette di acquisire tutte le basi indispensabili per poter conversare come un vero madrelingua.

Grazie alla progettazione dettagliata, imparare una nuova lingua con Mondly è semplice e divertente. Ecco perchè è stata premiata come App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple, raggiungendo gli oltre 110 milioni di download. Parliamo, infatti, di una piattaforma che può essere utilizzata da tutti e a tutte le età. Studiare e imparare una lingua su Mondly non è, infatti, noioso e difficile perchè combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. Acquista Mondly se oggi il tuo obiettivo è quello di parlare nuove lingue come un madrelingua!

Perchè scegliere Mondly

Perchè Mondly è preferita da tantissimi utenti? La risposta è del tutto semplice! Grazie a Mondly i risultati saranno differenti rispetto a semplici lezioni basate sullo studio della grammatica. Potrai, infatti, ottimizzare le tue lezioni ascoltando i madrelingua professionisti che ti permetteranno di avere pronunce impeccabili e accenti naturali.

A contraddistingue questa app sicuramente il fatto che utilizza strategie di gamification e tecnologie avanzate per l’apprendimento delle lingue che ti aiuteranno a imparare una nuova lingua in modo rapido ed efficace.

Russo, giapponese o coreano? Non preoccuparti, con Mondly potrai imparare anche le lingue più difficili in modo semplice e divertente. Ricorda che solamente grazie alla promozione attualmente in corso puoi risparmiare il 95% sul piano a vita. Approfittane subito per poter pagare solamente 99,99 euro anzichè 1999,99. L’offerta è limitata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.