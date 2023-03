Monitor AOC Gaming da 27" con refresh rate 165 Hz a soli 175€

Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming, ma ne cercate uno che abbia un buon rapporto qualità/prezzo? Abbiamo per voi un’offerta che non potete farvi scappare e che riguarda il monitor AOC Gaming 27G2SP il cui prezzo scende a 175 euro. Non manca la possibilità di pagare il prodotto a rate con Cofidis considerando anche che il prezzo finale è uno dei più bassi di sempre.

AOC Gaming 27G2SP: caratteristiche principali

Si tratta di un ottimo monitor con pannello da 27 pollici, risoluzione FullHD e refresh rate di 165 Hz. Il suo punto di forza è proprio quest’ultimo aspetto perché a un prezzo del genere è una vera rarità. Non manca il supporto al FreeSync Premium e un tempo di risposta pari a 1 ms. Dal punto di vista dei collegamenti vi sono VGA, HDMI e DisplayPort, ovvero tutto l’occorrente per essere collegato con qualsiasi dispositivo. Il monitor di AOC nasce soprattutto per aumentare e ottimizzare le prestazioni in gaming, tanto da poter scegliere tra 6 diverse modalità d’uso. Nonostante ciò è assolutamente consigliato anche per coloro i quali lo utilizzeranno per lavoro o per svago.

Non mancano le tecnologie Flicker Free e Low Blue Mode che garantiscono una riduzione dell’affaticamento degli occhi e allo stesso tempo un aumento del comfort visivo. Presente anche la modalità Low Imput Lag di AOG che vi permetterà di ottimizzare i vostri rifletti riducendo al massimo il ritardo di input. Non manca, infine, la possibilità di ruotare il display a vostro piacimento per averlo anche in posizione verticale.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare il monitor AOC Gaming 27G2SP al prezzo scontato di 175 euro. Non sottovalutate, poi, la possibilità di acquistarlo a rate, ma tenete conto che l’offerta è disponibile a tempo limitato, quindi non fatevela scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.