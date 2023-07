Monitor da gaming ASUS 24" in sconto su eBay: 24% in meno

Al netto della promozione bomba su Samsung Galaxy S22, proposto a un prezzo eccezionale nella sua versione da 256 GB, su eBay è possibile trovare anche una vasta linea di monitor da gaming a cifre particolarmente accessibili. In questa occasione specifica ti proponiamo un modello ASUS TUF Gaming da 24 pollici venduto al 24% in meno rispetto al listino, esemplare perfetto per aggiornare la tua postazione di gioco.

Monitor da gaming ASUS a un ottimo prezzo

Il monitor in questione fa parte del portfolio TUF Gaming ed è noto altrimenti con il codice ASUS VG249Q1A. Il pannello da 23,8 pollici Full HD (1920 x 1080) può raggiungere un massimo di 165 Hz di refresh rate in overclock, fermandosi altrimenti a 144Hz.

Tra le tecnologie supportate figurano Extreme Low Motion Blur, standard proprietario di ASUS che consente un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), eliminando le immagini fantasma per immagini di gioco nitide; e il supporto ad AMD FreeSync Premium per eliminare il tearing dello schermo e il frame rate instabile. Infine, Shadow Boost migliora i dettagli dell’immagine nelle aree scure, schiarendo le scene senza sovraesporre le aree luminose.

Segnaliamo in chiusura la compatibilità con schede grafiche NVIDIA GeForce GTX serie 10, GTX 16, RTX 20 e più recenti; schede grafiche AMD Radeon; e non manca anche una porta Full HD (1920 X 1080) a 120 Hz per il collegamento diretto con PS5 e Xbox Series X/S.

Il prezzo? Normalmente costerebbe 249,90 euro ma, con l’offerta attuale, scende a 188,90 euro. Il pagamento va completato con carta di credito o PayPal, mentre la spedizione avviene a costo zero in tre giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.