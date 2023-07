Samsung Galaxy S22 da 256 GB a un PREZZO BOMBA su eBay

Se l’offerta da noi analizzata oggi per lo smartphone Motorola moto E22 a meno di 100 euro non ti convince, e magari sei alla ricerca di una promozione su smartphone top di gamma, tieniti forte poiché ci sono grandi sorprese su eBay. Per un periodo di tempo limitato potrai infatti acquistare Samsung Galaxy S22 da 256 GB a 579,90 euro: si tratta di un risparmio del 38%, come puoi lasciartelo scappare?

Samsung Galaxy S22 torna in sconto su eBay

La offerta ora attiva riguarda per l’esattezza la versione di Samsung Galaxy S22 nella colorazione Phantom Black con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il dispositivo ottiene sotto la scocca il chipset Exynos 2200 octa-core con una velocità di clock massima di 2,8 GHz, seguito dalla batteria da 3.700 mAh con ricarica cablata da 25W. Il display, invece, è il Dynamic AMOLED 2X proprietario con diagonale pari a 6,1 pollici, risoluzione di 1080 x 2340 pixel e refresh rate massimo di 120Hz.

Con resistenza certificata IP68 resiste ad acqua e polvere, mentre il vetro Gorilla Glass Victus+ protegge fronte e retro da urti e graffi. A proposito del posteriore dello smartphone, il comparto fotocamera si compone di una lente da 50 megapixel grandangolare, una ultra-grandangolare da 12 MP e un tele da 10 MP. Anteriormente, dunque, figura il singolo sensore da 10 megapixel per i selfie. Naturalmente, il sistema operativo è Android.

Il prezzo consigliato di listino è di 929,90 euro ma, complice il fatto che si tratta di uno smartphone del febbraio 2022, scende sensibilmente raggiungendo quota 579,90 euro. Si parla di un taglio di 350 euro proposto da un rivenditore italiano con il 99,3% del feedback positivo. La spedizione viene garantita in tre giorni a costo zero e il pagamento va completato con PayPal, Google Pay o carta di credito.

