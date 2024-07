Monitor Gaming Samsung Odyssey 27" Curvo a 199€ al Prime Day

Vuoi rivoluzionare la qualità del tuo gaming? Allora scegli il Monitor Gaming Samsung Odyssey G5 Curvo! Oggi è un buon giorno per acquistarlo. Grazie al Prime Day di Amazon ottieni questo splendido monitor a un prezzo top. Acquistalo ora a soli 199,90€, invece di 271,90€.

Con ben 27 pollici, il suo display è ampio e con 1000R cambia anche la prospettiva di visione che diventa più ampia mettendoti al centro della scena. La consegna gratuita è inclusa nell’offerta grazie alla tua iscrizione a Prime.

Monitor Gaming Samsung Odyssey G5 Curvo: 27″ di puro spettacolo

Ti servono 199,90€ e un Monitor Gaming Samsung Odyssey G5 Curvo per migliorare la tua vita da gaming. Non serve spendere una fortuna per goderti i tuoi giochi a una qualità superiore. L’offerta la trovi a questo link grazie al Prime Day su Amazon.

Con una risoluzione massima a 2560 x 1440 pixel ha una visione ricca di dettagli delle immagini. I colori sono speciali, con contrasti vivaci e piacevoli. Il refresh rate a 165Hz garantisce una fluidità eccellente.

Approfitta subito di questa occasione. Inizia a goderti al massimo i tuoi giochi preferiti, con una qualità mai vista prima. Ora il Samsung Odyssey 27″ è tuo a soli 199,90€, invece di 271,90€.