Monitor Lenovo a 79€ per il Black Friday: Full HD e 24 pollici

Quale monitor acquistare in offerta nel Black Friday di Amazon? Il nostro consiglio ricade sul modello Lenovo D24-45, con diagonale da 23,8 pollici e pannello con risoluzione Full HD, proposto in questo momento al prezzo di soli 79 euro. Adatto per la produttività, la navigazione, lo streaming e il gaming, è in forte sconto. Il cavo HDMI per il collegamento è incluso nella confezione.

Lenovo D24-45: il monitor in super sconto

Ciò che balza subito all’occhio sono le cornici ultrasottili su tre dei quattro lati. Ci sono poi la superficie con trattamento antiriflesso, il design con inclinazione regolabile, gli ingressi HDMI e VGA posizionati sul retro, il supporto allo standard VESA 100 per il montaggio a parete (o su staffa) e la compatibilità con la tecnologia AMD FreeSync. A tutto questo si aggiungono la frequenza di aggiornamento da 75 Hz per una fluidità impeccabile e il tempo di risposta pari a 4 ms. Visita la pagina dedicata al prodotto per tutte le altre informazioni su specifiche tecniche e funzionalità supportate.

Non perdere lo sconto di 50 euro sul monitor Lenovo da 24 pollici (modello D24-45) e acquistalo al prezzo di soli 79 euro. È venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, con la consegna gratuita assicurata entro domani se lo ordini adesso. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è 4,6 stelle su 5.

Il punto di partenza da prendere come riferimento per conoscere le migliori offerte nella Settimana del Black Friday è amazon.it/blackfriday . Su queste pagine potrai invece trovare le segnalazioni relative ai prodotti in sconto per elettronica, informatica e smart home, fino al 2 dicembre.